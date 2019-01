Serie A: 2 giornate a Benassi e Politano

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Benassi (Fiorentina) e Politano (Inter) salteranno i prossimi due turni di campionato. Entrambi sono stati espulsi durante l'ultima giornata della Serie A: il primo, già ammonito, "per aver volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete" nella partita in casa del Chievo; il secondo "per avere rivolto al direttore di gara un'espressione ingiuriosa". Una giornata è stata inflitta dal giudice sportivo a Mattiello (Bologna, fallo grave di gioco) e Fabian Ruiz (Napoli, doppia ammonizione), anche loro espulsi.

Giocatori non espulsi: una giornata a Barella (Cagliari), Cassata (Frosinone), Cristante e Nzonzi (Roma), Helander (Bologna), Milinkovic-Savic (Lazio), Petagna (Spal), Praet (Sampdoria), Rolon (Genoa). Ammende: 15mila euro al Milan "per avere suoi sostenitori intonato un coro insultante di matrice territoriale" e 12mila euro alla Roma per un fumogeno lanciato dai suoi tifosi nel settore occupato dagli avversari a Bergamo, e di un secondo fumogeno sul campo da gioco.