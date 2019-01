Roma: Karsdorp, a testa alta con i viola

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Quando indossi la maglia della Roma vuoi vincere tutte le partite. Anche contro la Fiorentina dobbiamo portare a casa il risultato. In Coppa Italia la stagione scorsa siamo stati eliminati troppo presto e ora vogliamo fare meglio". Così Rick Karsdorp alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia in casa della formazione viola.

"La competizione è impegnativa. Nell'ultima partita in coppa abbiamo giocato contro una squadra di Lega Pro, adesso affrontiamo una squadra di Serie A - aggiunge il terzino intervistato all'interno del match program giallorosso -. Il livello è più alto e dobbiamo farci trovare pronti. Penso che questa squadra ha fatto vedere contro il Torino quello di cui è capace. Non dobbiamo sottovalutare la Fiorentina, ma noi siamo la Roma e dobbiamo giocare ogni partita a testa alta per vincere".