Nuove opportunità Pmi, ricerca, turismo

E' prevista per marzo l'uscita del nuovo bando del Po-Marittimo Italia-Francia per progetti di acquisizione di servizi alle imprese nei settori ambiente, turismo, attività portuali. Il bando, che esclude le grandi aziende, si rivolge sia a nuove imprese (la dotazione è di 3,458 milioni di euro) che a imprese già esistenti (disponibili 5,780 milioni). Possono beneficiare dei contributi Pmi, porti turistici, parchi scientifici, università, centri di ricerca pubblici e privati. L'importo massimo finanziabile per progetto è 600mila euro.

Una presentazione del bando per tutti i territori italiani e francesi coinvolti nel Programma europeo si terrà ad inizio marzo a Tolone, mentre per giovedì 21 marzo è in calendario un incontro presso la Camera di commercio di Livorno destinato alle imprese e ai soggetti toscani interessati.