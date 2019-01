Cresce laboratorio galenico a S.M. Nuova

(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - Un laboratorio più grande per accogliere il crescente numero di pazienti che hanno necessità di essere trattati con medicinali a base di cannabis per ridurre il dolore. I nuovi spazi del laboratorio galenico dell'ospedale Santa Maria Nuova, a Firenze, sono stati inaugurati questa mattina: diretto dalla dottoressa Irene Ruffino, il laboratorio è il punto di riferimento per tutta la Asl della Toscana centrale, che comprende anche Pistoia, Prato e Empoli e oggi segue 1000 pazienti con un aumento della produzione dei medicamenti del 70%. I nuovi ambienti sono in particolare dedicati all'accoglienza dei pazienti. I preparati vengono realizzati impiegando prodotti derivati dalle infiorescenze essiccate. L'approvvigionamento della materia prima proviene principalmente dall'Olanda e in parte dallo stabilimento chimico militare di Firenze. Le cartine sono allestite in dosaggio variabile da 25 a 1200 mg, pesandole ed etichettandole una ad una con la prescrizione, il codice del paziente e la normativa.