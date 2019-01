A Firenze Rocks Editors,The Cure e Sum41

(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - Firenze Rocks svela i nomi delle superstar internazionali che saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze a giugno. Annunciati gli Editors prima di The Cure e Sum41 nell'ultima giornata del festival, ovvero domenica 16 giugno.

Gli Editors hanno pubblicato il loro sesto album in studio, Violence, l'anno scorso. Nel descrivere il disco, si legge in una nota, Tom Smith ha utilizzato la parola "brutale", non solo per sottolineare l'aggressivo titolo, ma anche il sound duro e avvolgente. Il disco segue la pubblicazione di In Dream nel 2015. In scena dal 13 al 16 giugno 2019 alla Visarno Arena di Firenze, il festival, alla terza edizione, si prepara a bissare il successo delle annate precedenti che hanno coinvolto oltre 350 mila spettatori giunti da tutto il mondo. In questa edizione saliranno sul palco i Tool e The Smashing Pumpkins nella giornata del 13 giugno, Ed Sheeran il 14 e The Cure il 16.