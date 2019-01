Vandali in scuola Pisa, ingenti i danni

(ANSA) - PISA, 28 GEN - Vandalizzato il liceo scientifico linguistico 'Buonarroti' di Pisa - la notte scorsa, o comunque nel week end -, durante l'occupazione studentesca che va avanti da giorni. La scoperta è stata fatta stamani e il personale è già al lavoro per cercare di riprendere le lezioni domani anche se non è detto che ci si riesca. Come una settimana fa, quando giovani incappucciati hanno devastato l'istituto alberghiero di Pisa, anche nel caso del lice Buonarroti i danni sono ingenti, almeno 10mila euro e simile è la stima per i danni subiti dalla piscina che si trova nello stesso edificio. Immediata la 'dissociazione' da parte dei responsabili della protesta studentesca. All'interno del liceo sono state sfondate porte e finestre, forzati gli armadietti, anche quello con i medicinali, svuotati alcuni estintori in biblioteca e nella palestra, divelti tendaggi e maniglie antipanico. Nella piscina, gestita da un'associazione sportiva, è stato squarciato il telo che copre la vasca e sono state versate bibite all'interno.