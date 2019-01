Leonardo, a Vinci 40 eventi associazioni

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 28 GEN - Quasi quaranta gli eventi che andranno ad aggiungersi al calendario ufficiale del Comune di Vinci (Firenze), già presentati nei giorni scorsi, per il 500esimo anniversario dalla morte di Leonardo, che ricorre quest'anno. Il calendario è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Cinquanta i sodalizi che hanno aderito, per un totale di circa mille volontari impegnati nell'organizzazione e nella gestione. Tra questi, ad aprile il 'Giorno di Leonardo' con artisti di strada e mercatini di artigianato, a luglio la 15ma 'Festa dell'Unicorno' e il 30mo 'Volo di Cecco Santi'. Sono previste corse competitive che collegheranno Vinci e Montecatini Terme (Pistoia), tra le colline di Leonardo, e passeggiate tra pescaie e mulini, anche in notturna. Un cartellone di musica classica sarà ospitato in cornici suggestive mentre in paese saranno installate, in onore a Leonardo, le sculture 'Il cavallo che non è mai stato' di Giuliano Grittini, e 'Genio e generosità' di Antonio la Rosa.