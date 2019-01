A Azimut Grande 32m premio Design

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Nuovi riconoscimenti per Grande, uno degli ultimi modelli di yacht di Azimut. A poche settimane dall'essersi aggiudicato con Grande 25 metri il premio come "Best Motor Yacht in Asia" (categoria tra i 25 e i 30 metri), Azimut Grande 32 metri ha vinto il Design & Innovation Award, prestigioso riconoscimento organizzato da Boat International Media. Il premio è stato assegnato "in virtù dello sforzo compiuto dal cantiere per migliorare il comfort e le performance dello yacht tramite un utilizzo ancora più puntuale della tecnologia disponibile".

Giovanna Vitelli, vicepresidente del Gruppo Azimut/Benetti, ha detto: "Non solo vengono apprezzate le caratteristiche distintive dei singoli modelli Azimut, ma stiamo anche raccogliendo consenso per il lavoro di rinnovamento, avviato quattro anni fa, dell' intera nostra Collezione Grande. Il nostro focus nell'area dei superyacht, supportato da grossi investimenti in ricerca e sviluppo, ha effettivamente avuto un eccellente riscontro sul mercato".