6 kg marijuana e refurtiva, arrestato

(ANSA) - PRATO, 28 GEN - Cercano un deposito di merce rubata e dentro trovano 6 chili di marijuana. Così i carabinieri hanno arrestato un cinese di 40 anni con le accuse di detenzione di stupefacenti e ricettazione alla periferia di Montemurlo. Oltre alla droga, nel deposito c'è una grande quantità di merce di provenienza furtiva.

Al termine di un servizio di osservazione i militari pensavano di aver scoperto un deposito di merce rubata, ma in uno scatolone hanno trovato anche la droga ed è scattato l'arresto per l'orientale. Negli altri scatoloni sono state ritrovate numerose macchine da cucire, capi d'abbigliamento griffati e 600 casse di vino. Il cinese è stato condotto in carcere.