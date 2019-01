Scherma: Cdm donne, Vecchi è di bronzo

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Italia sul podio nella tappa di coppa del mondo di sciabola femminile a Salt Lake City. Irene Vecchi ha conquistato il bronzo, dopo essere partita dalla fase a gironi. Un risultato soddisfacente per la schermitrice livornese che però puntava ancora più in alto: "Una bella giornata, ma - scrive - avrei voluto qualcosa di più. Adesso non vedo l'ora di tornare in pedana per la gara a squadre con le mie compagne".

A fermare la sua corsa verso i gradini più alti del podio è stata in semifinale l'ungherese Anna Marton, con il punteggio di 15-9. Si è fermata invece alle porte dei quarti Arianna Errigo, che continua la sua scalata nel ranking di sciabola femminile (adesso è n.28). In finale la francese Berder ha battuto l'ungherese Marton 15-14.