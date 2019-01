Muore investito da auto su un cavalcavia

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 27 GEN - Un 50enne, nato in Marocco ma residente a Brescia, è deceduto questa sera in seguito ai traumi riportati dopo essere stato investito da un'auto su un cavalcavia a Viareggio (Lucca). L'uomo era a piedi e si trovava sul vecchio cavalcavia che porta dalla periferia al centro di Viareggio. Sembra che l'uomo abbia scavalcato il parapetto ai lati della carreggiata e abbia attraversato, quando è sopraggiunta un'auto che lo ha investito. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori ed è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia dove è deceduto. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale.