Marcialonga: Olimpionici per Giochi 2026

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - Lo sport è divertimento, ma anche occasione per promuovere eventi e candidature, nello specifico quella italiana di Milano-Cortina per l'Olimpiade invernale del 2026. A sottolinearlo sono stati, nel corso della 46/a Marcialonga, 3 campioni olimpici di altri sport e un oro ai Giochi dello sci nordico. Quest'ultimo è Cristian 'Zorro' Zorzi, oro in staffetta a Torino 2006, che ha gareggiato assieme all'ex fuoriclasse della canoa Antonio Rossi, pluriolimpionico, l'oro olimpico degli anelli Jury Chechi e quello del ciclismo su strada, ad Atene 2004, Paolo Bettini. Per completare i 70 km della granfondo trentina hanno organizzato una sorta di staffetta:'Zorro' Zorzi è partito da Moena, prendendo Bettini a Canazei, mentre Rossi ha aspettato i due a Predazzo. Il 'signore degli anelli' Chechi si è invece aggregato a Molina di Fiemme.

Affiatati e sorridenti, i quattro sono arrivati al traguardo sfoggiando uno striscione che, a chiare lettere, promuoveva la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi 2026.