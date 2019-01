Ghirelli "A Lucca violenza sconsiderata"

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "La tensione della gara, l'incertezza del risultato e neppure eventuali diverbi possono in alcun modo giustificare la sconsiderata violenza del gesto dell'allenatore della Lucchese nei confronti del membro dello staff dell'Alessandria al termine della gara che vedeva le due società contrapposte". Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, stigmatizza il brutto episodio accaduto oggi nel convulso finale della partita di Serie C Lucchese-Alessandria.

"In una giornata della memoria, come quella di oggi, che ci ricorda la Shoah, in cui si dovevano esaltare i valori a difesa dell'odio e della violenza - commenta Ghirelli - mi vedo purtroppo obbligato ad evidenziare e condannare un esempio negativo. Purtroppo è quella faccia del calcio che non ci rappresenta e che non vorremmo mai vedere; che allontana la gente. Sono certo che il Giudice sportivo assumerà i provvedimenti che una situazione del genere merita. Mi auguro, altresì, che anche la società Lucchese non assista ma intervenga".