Empoli: Iachini, con Genoa serve malizia

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 27 GEN - "Dobbiamo imparare a gestire meglio certe situazioni. Non possiamo solo difenderci, in Serie A non puoi pensare solo ad aspettare. Dobbiamo imparare a interpretare certi momenti della gara, dobbiamo lavorare su questo. Siamo l'Empoli, dobbiamo provare a sfruttare il fattore sorpresa. E avere un po' di malizia e furbizia in più". Così Beppe Iachini alla vigilia del posticipo del suo Rmpoli col Genoa. La classifica dopo 4 sconfitte si è mossa: "Il Genoa è un'ottima squadra con calciatori veloci nelle ripartenze, allenata da un grande come Prandelli. Hanno perso un giocatore valido come Piatek, ma hanno elementi interessanti come Favilli, esperti come Pandev e poi è arrivato Sanabria, tra i migliori in Europa. È una squadra forte, con qualità. Da parte nostra serve sempre la perfezione, sotto tutti gli aspetti" dice Iachini.