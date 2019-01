Furti in negozi C.Smeralda, 3 arresti

(ANSA) - SASSARI, 26 GEN - In trappola la banda che l'estate scorsa ha fatto razzia nei negozi di lusso della Costa Smeralda.

Ieri sera, al termine delle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Porto Cervo e del Reparto Territoriale di Olbia, e coordinate dalla Procura di Tempio Pausania, i militari dei Comandi provinciali di Vercelli e Lucca hanno arrestato tre persone, ritenuti i responsabili di una lunga catena di furti.

La banda era composta da un uomo, A.D., 38enne originario di Savona e due donne, S.B., 47enne di Fidenza e J.B., 32enne di Lucca, tutti appartenenti a una famiglia di nomadi, nullafacenti e già noti alle forze dell'ordine. I tre, una volta scelto l'obiettivo, entravano nel negozio da colpire e iniziavano a distrarre la commessa chiedendole di mostrare diversi capi di abbigliamento, gadget vari, calzature o borse di valore. Intanto gli altri approfittavano del momento di distrazione per sottrarre portafogli, denaro in contanti, bancomat, carte di credito o borse griffate.