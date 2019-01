Fiorentina: Pjaca tra i convocati

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - C'è anche Marko Pjaca tra i 22 convocati da Stefano Pioli per la trasferta di domani con il Chievo. La presenza dell'attaccante croato, da giorni accostato al Genoa che lo ha chiesto alla Juventus proprietaria del cartellino, conferma che io giocatore rimarrà a Firenze dove è arrivato in prestito in estate per 2 milioni. Verso la conferma il tridente Chiesa-Simeone-Muriel con quest'ultimo particolarmente atteso dopo la doppietta di domenica: ''Sono tornato a sorridere, a far gol e a far sorridere, non volevo altro - il messaggio dell'attaccante su Instagram - Firenze è nuova vita per me, un'altra vita, grazie per l'accoglienza. Non faccio promesse, non faccio proclami, non vendo sogni. Ma ho una certezza: da qui inizia una nuova storia, la mia. E spero possa essere bellissima''.