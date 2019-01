Di nuovo in Italia macachi zoo Cavriglia

(ANSA) - CAVRIGLIA (AREZZO), 26 GEN - Sono stati nuovamente trasferiti in Italia, a Napoli, i 17 macachi che nel 2016 furono portati dal parco-zoo di Cavriglia (Arezzo) in Olanda per dare loro una migliore sistemazione poiché vivevano in una struttura fatiscente. Lo riferisce Bruna Monami, responsabile sezione di Arezzo della lega antivisezione Leal, l'associazione che fu promotrice del progetto di chiusura della struttura di Cavriglia.

"Abbiamo conferma che i macachi di Napoli sono quelli che partirono da Cavriglia, in provincia di Arezzo, con destinazione Olanda in cerca di una sistemazione ideale - spiega in una nota Monami -. A distanza di due anni gli animali vengono invece di nuovo riportati in Italia destinati a uno zoo, questo era quello che Leal a suo tempo aveva cercato di evitare". "Ora i macachi - prosegue Monami - dopo due anni tornano in Italia e finiscono allo zoo di Napoli, una realtà che negli anni passati è stata coinvolta in un fallimento e oggetto di denunce per degrado degli ambienti dedicati agli animali".