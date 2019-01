Collegamenti speciali show Brignano 30/1

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Un piano speciale di collegamenti per l'alto afflusso di pubblico e la concomitanza con la partita Fiorentina-Roma, è stato previsto per lo spettacolo di Enrico Brignano 'Innamorato perso' in programma la sera del 30 gennaio al Mandela Forum di Firenze, nella zona dello stadio. Tutta l'area intorno alle strutture sarà transennata e interdetta al traffico. Il Mandela Forum aprirà le porte alle ore 19, spiega una nota, e si potrà accedere, a piedi, solo dal varco situato in viale Manfredo Fanti. Agli spettatori viene consigliato di parcheggiare presso l'area di sosta adiacente alla stazione ferroviaria di Rovezzano, vicino all'uscita autostradale A1 Firenze sud, e utilizzare il treno da Firenze Rovezzano a Firenze Campo Marte. Previsti otto treni di collegamento. Al termine dello spettacolo, sarà attivo un servizio gratuito di bus-navetta. L'altro parcheggio consigliato è il multipiano in piazza Alberti, dove è previsto un apposito bus-navetta.