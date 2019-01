Aus Open, Musetti "ho lavorato duro"

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Ho lavorato duramente per riuscire in questo risultato, ci speravo": queste le prime parole di Lorenzo Musetti dopo la vittoria del titolo junior agli Australian Open di Melbourne. Che il giovanissimo tennista toscano potesse farcela a conquistare Melbourne era emerso già alla finale degli Us Open giovanili, nel settembre scorso, quando l'azzurrino fu piegato dal brasiliano Seyboth Wild dopo una dura battaglia. Musetti mostrò il suo talento e la rapidità della sua crescita, un giovanissimo che gioca con lo stile dei grandi che hanno già esperienza. Nessun italiano aveva mai vinto il titolo giovanile agli Australian Open, e nemmeno il titolo assoluto vero e proprio, anzi nei lunghi anni di storia del prestigioso Slam di Melbourne gli italiani non sono mai riusciti ad arrivare in finale. Quello di Musetti, ad appena 16 anni, è dunque un vero e proprio exploit che fa ben sperare per il futuro del tennis azzurro.