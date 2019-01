Apertura anno giudiziario con Bonafede

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Apertura dell'anno giudiziario a Firenze alla presenza del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Una giustizia lenta, farraginosa, eccessivamente burocratizzata non è una giustizia giusta - ha detto il ministro nel suo intervento -; occorre dunque operare una rivoluzione del concetto stesso di amministrazione della giustizia, per restituire centralità al cittadino". "Il ministro della Giustizia ben conosce le problematiche di questo distretto, ove ha operato come avvocato, come esponente delle istituzioni locali, come parlamentare", ha detto il presidente della Corte di appello di Firenze Margherita Cassano per la quale la situazione degli immobili "è insostenibile". Il pg Marcello Viola nella relazione ha evidenziato che nel territorio è "motivo di grave allarme sociale l'aumento dei reati connessi allo spaccio e al consumo largamente diffuso di sostanze stupefacenti" e che sono in aumento i reati legati al caporalato. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Firenze Dario Nardella.