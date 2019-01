Anche Renzi a camera ardente per Sarti

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - C'era anche il senatore Pd Matteo Renzi tra i tanti fiorentini che oggi hanno fatto visita alla camera ardente, allestita in Palazzo Vecchio, di Silvano Sarti per dare un ultimo saluto al partigiano 'Pillo', presidente onorario dell'Anpi di Firenze scomparso ieri. Presente anche il sindaco di Firenze Dario Nardella. Renzi e Sarti erano amici e ieri il senatore ha 'salutato' il partigiano scomparso con un ricordo su facebook. Più volte oggi Renzi ha abbracciato la moglie di Sarti e si è soffermato per alcuni minuti accanto al feretro del partigiano. All'uscita Renzi si è poi incamminato insieme al sindaco Nardella.