Aeroporti: Pisa, Ta, 37 mln per terminal

(ANSA) - PISA, 26 GEN - Investimenti per 37 milioni di euro per ampliare il terminal dell'aeroporto di Pisa: è il passaggio centrale del masterplan 2018-28 presentato a Pisa da Toscana Aeroporti (Ta) che comprende il progetto di ampliamento dell'aerostazione e delle infrastrutture di volo a esso collegate: dalla pista secondaria, alle aree di stazionamento, fino alla previsione di realizzazione di un hub di manutenzione aeromobili.

"Gli interventi previsti sulle infrastrutture - spiega la società - riguarderanno il raccordo Echo e la pista secondaria, utilizzata ora solo per il rullaggio, l'ampliamento dell'area di stazionamento e la realizzazione di un hub di manutenzione aeromobili" con uno sviluppo infrastrutturale nell'area nord est del sedime aeroportuale militare. Per il terminal l'obiettivo è "aumentare la capacità aeroportuale fino a 6,5 milioni di passeggeri annui e la superficie totale da 35.900 a 63.800 metri quadri con incremento di gate, da 16 a 23, varchi security, da 8 a 10, e delle aree commerciali".