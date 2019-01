Restauro per Putto del Verrocchio

(ANSA) - FIRENZE, 25 GEN - Restauro del Putto con delfino, bronzo con funzione di fontana realizzato da Andrea del Verrocchio su commissione di Lorenzo De' Medici prima per la villa di Careggi e poi per Palazzo Vecchio dove ancora oggi è esposto. L'opera sarà uno dei capolavori dell'artista in mostra per la rassegna 'Verrocchio, maestro di Leonardo', al via dal 9 marzo a Palazzo Strozzi. Stamani la presentazione dell'intervento, sostenuto dalla Fondazione Friends of Florence, e visibile al pubblico all'interno del percorso museale di Palazzo Vecchio. Dismessa dalla sua funzione di fontana l'opera fu musealizzata alcuni decenni fa venendo poi trasferita nel terrazzo di Giunone di Palazzo Vecchio.