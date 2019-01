Scontro elicottero e aereo su Alpi, tra 5 morti pilota toscano

(ANSA) - AOSTA, 25 GEN - Tragedia aerea sul ghiacciaio del Rutor, nell'alta Valle d'Aosta, dove sono morte cinque persone in uno scontro tra un ultraleggero francese e un elicottero dell'heliski. Ci sono anche due feriti gravi e due passeggeri che risultano ancora dispersi. Le ricerche sono state sospese in serata e riprenderanno domani all'alba. Le vittime sono il pilota dell'elicottero Maurizio Scarpelli, di 53 anni, di Reggello (Firenze), e la guida alpina Frank Henssler di 49 anni. Gli altri tre passeggeri deceduti non sono stati ancora identificati. Con loro c'era una sesta persona rimasta ferita. Sull'aereo si trovavano un istruttore pilota e due allievi francesi, di cui uno ferito e due dispersi. I due sopravvissuti sono ricoverati in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Parini di Aosta, dove nel pomeriggio è stato attivato il piano per le maxi emergenze. La dinamica dell'incidente, avvenuto poco prima delle 16 a quasi 3.000 metri di quota, è ora al vaglio dei finanzieri del Sagf di Entreves. Dai primi riscontri risulta che l'elicottero della ditta Gmh, che effettua normalmente in zona le rotazioni con gli sciatori, stava decollando, quando all'improvviso si è incrociato con un SAN Jodel D.140 in fase di atterraggio.