Operai 'acrobati' per Duomo Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - Al via il monitoraggio delle pareti interne del Duomo di Firenze e per la prima volta i controlli sul Tamburo della Cupola saranno eseguiti dagli operai dell'Opera di Santa Maria del Fiore specializzati in edilizia acrobatica.

Gli accertamenti andranno avanti per tre settimane, tutto al fine di verificare lo stato di conservazione delle pareti interne: durante questo periodo saranno utilizzate, alternativamente, due gru, una dal braccio di 56 metri e l'altra di 36. Nella settimana dal 4 all'8 febbraio saranno eseguiti in particolare i controlli sul Tamburo della Cupola, non raggiungibile con le gru, grazie agli operai e ai restauratori dell'Opera che per la prima volta, dopo essersi specializzati nell'ultimo anno in edilizia acrobatica, si caleranno da un'altezza di 60 metri, come dei veri e propri 'alpinisti'.