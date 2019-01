Denunciato 18 volte per truffe on line

(ANSA) - MONTEVARCHI (AREZZO), 24 GEN - E' arrivato a collezionare la 18ma denuncia per truffa online. Protagonista un 53enne milanese che questa volta è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Montevarchi (Arezzo) ai quali si è rivolta una donna, residente nel paese toscano, ultima vittima del truffatore. Su un sito specializzato aveva trovato l'inserzione di un'auto in vendita a 3.000 euro e ha chiamato il numero allegato. Una voce femminile le ha detto che l'auto era già opzionata ma che versando 500 euro poteva essere liberata. Dopo aver pagato all'acquirente è arrivata un'altra richiesta di denaro per proseguire la trattativa ma quando lei ha chiesto di vedere l'auto, prima di versare altri soldi, la venditrice è sparita nel nulla. Attraverso il controllo incrociato dei dati via via forniti e il loro riscontro nella banca dati, la polizia è risalita prima a una 30enne pakistana poi ha identificato l'autore materiale della truffa: l'uomo era già stato denunciato 17 volte per lo stesso reato in varie parti d'Italia.