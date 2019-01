Musica:al femminile nuova produzione Ort

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - Al femminile la nuova produzione dell'Orchestra regionale della Toscana (Ort), al debutto il 25 gennaio al Teatro Verdi di Firenze, con repliche il 28 al Politeama di Poggibonsi (Siena), il 29 all'Excelsior di Empoli e il 30 al Teatro Garibaldi di Figline. Due i talenti provenienti dal Nord Europa: Amelia Jakobsson, violoncellista svedese dalla talentuosa voce soprano e Eva Ollikainen, direttore d'orchestra finlandese formatasi alla scuola di Jorma Panul.

Nel programma del concerto i Wesendonck-Lieder che Richard Wagner scrisse a Zurigo, esule politico dopo i moti del 1848 in Germania, preso d'amore per Mathilde Wesendonck, ammiratrice devota, sua sovvenzionatrice (insieme al marito) e autrice dei versi. La relazione ispirò al compositore anche Tristano e Isotta, di cui questo ciclo di cinque canzoni costituiscono il cartone preparatorio. Ancora sarà eseguito l'Adagietto dalla Sinfonia n.5 per archi e arpa di Gustav Mahler. In chiusura la Sinfonia n.4 di uno Schubert diciannovenne.