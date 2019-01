Maltempo:Toscana,codice giallo per vento

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - Un codice giallo per vento forte, per la giornata di domani, giovedì 24 gennaio, è stato emesso dalla Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana.

Il codice giallo interesserà tutto il territorio regionale e sarà valido dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani. Inoltre è stato esteso fino alle ore 13 di domani il codice giallo per neve limitatamente alle zone settentrionali dell'Appennino tosco-emiliano (Reno e Romagna Toscana) e quelle orientali (Casentino e Valtiberina).