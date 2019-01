E45: entro 48 ore possibile riapertura

(ANSA) - PIEVE SANTO STEFANO (AREZZO), 23 GEN - Il procuratore di Arezzo Roberto Rossi deciderà entro le prossime 24/48 ore se riaprire al traffico leggero, a doppio senso di marcia e con limiti di velocità. E' quanto emerge al termine del sopralluogo effettuato stamani dei consulenti della procura, gli ingegneri Antonio Turco e Fabio Cane, sul viadotto Puleto, lungo la E45 chiusa una settimana fa per il rischio collasso di uno dei pilone del viadotto. Nel corso del sopralluogo sono state effettuate prove di carico per capire se la strada potrà essere riaperta, in virtù della relazione consegnata dai tecnici di Anas due giorni fa e analizzata dai due periti della procura di Arezzo. Intanto nella zona la viabilità stamani presenta qualche disagio legato ai 30 centimetri di neve caduti da ieri ma, grazie al lavoro delle province coinvolte con le strade dei passi pulite e percorribili con catene e gomme termiche, i problemi sono stati limitati. Il traffico pesante è stato deviato sull'autostrada.