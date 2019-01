Toscana, per notte pericolo è ghiaccio

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - "Attenzione sulle strade a tratti ghiacciati per l'abbassarsi delle temperature". E' l'invito che arriva dalle Province della Toscana dove la neve oggi ha creato anche qualche disagio. Tutte le strade principali in collina e in montagna, dove sono in azione i mezzi spargisale e gli spalaneve, nel Fiorentino come nelle provincie di Arezzo, Grosseto, Siena, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Lucca, sono transitabili, ma l'invito è a muoversi con le auto solo se provviste di dotazioni invernali. Per domani permane il codice giallo per la neve, e in alcune zone anche per il ghiaccio, anche se quasi tutte le scuole saranno aperte. Anche Ferrovie dello Stato mantiene in Toscana la preallerta con il piano neve che oggi ha permesso di garantire il 70% dei treni regionali o la sostituzione, in alcuni casi, con autobus.