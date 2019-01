Maltempo: neve in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - Deboli nevicate nelle nelle zone di Firenzuola, Marradi e al Passo della Consuma e la formazione di ghiaccio al Passo del Giogo. E' quanto segnalato dalla sala di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze.

"Gli operatori della viabilità della Città Metropolitana stanno operando sulle strade di competenza ma - avverte Angelo Bassi, consigliere delegato alla protezione civile della Metrocittà - si ricorda in ogni caso l'obbligo delle dotazioni invernali e si raccomanda la massima attenzione alla guida". Neve si registra anche sul Monte Amiata e a Badia Tedalda e Chiusi della Verna, nei passi Aretini. Intanto, a causa delle avverse condizioni meteo, i vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti, la scorsa notte, nel comune di Santa Fiora (Grosseto), località Quaranta, per soccorrere un camion che trasportava auto finito fuori strada. Sempre i pompieri di Grosseto, intorno alle sei, sono intervenuti per un tir finito fuori strada sulla Sp4 vicino a Castell'Azzara (Grosseto).