Lezioni e musica,Firenze'capitale' swing

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - Firenze 'capitale' dello swing: accade dal 24 al 27 gennaio 2019 con la terza edizione di Florence swing camp, appuntamento organizzato da Tuballoswing che, spiegano gli organizzatori, richiama nel capoluogo toscano persone di tutte le età per ballare lindy hop e solo jazz. Si tratta di tre giorni di lezioni, esibizioni, show, musica dal vivo e notti di social dance con insegnanti internazionali, special guest e band europee di altissimo livello. Luogo delle lezioni la sede di Tuballo: il Renny-Renassance Firenze.

"In Europa sono tantissimi i festival di questo genere - spiegano Antonio del Villano e Giulia Fantini, rispettivamente presidente e direttrice artistica di Tuballoswing -, la partecipazione a questo genere di eventi è ciò che ci ha fatto appassionare a questo bellissimo mondo, ed è cosi che desideriamo far entusiasmare la comunità toscana. Vogliamo creare un connubio con la città che sia sempre più stretto".