Gettava rifiuti svincolo A/11, multato

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - Da alcuni mesi, cioè da quando gli avevano tolto il cassonetto dei rifiuti da davanti casa per dare inizio alla raccolta porta a porta, di notte caricava i sacchetti nel suo furgone per poi gettarli all'altezza dello svincolo di Prato Est, sull'A/11 ma è stato scoperto e multato per 600 euro dagli agenti della polstrada: protagonista un 50enne di Prato. A segnalare la presenza dei rifiuti è stata la Società Autostrade per l'Italia. I poliziotti della sottosezione di Montecatini Terme (Siena), pur di individuare il responsabile di quello scempio, hanno rovistato nei sacchetti recuperando ricevute, lettere con nomi e indirizzo, una fotocopia strappata di una carta d'identità e altri elementi utili alle indagini, nonostante l'uomo avesse cancellato i suoi dati con un pennarello. Gli agenti hanno inoltre visionato ore di filmati registrati dalle telecamere puntate in prossimità dello svincolo di Prato Est, riuscendo così a risalire alla targa del veicolo e al suo proprietario.