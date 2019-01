Codice giallo per neve domani in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - Codice giallo per neve, e possibilità di ghiaccio, anche domani in varie parti della Toscana ad eccezione della costa e delle isole. Il codice interessa, per l'intera giornata le aree di Casentino, Valdichiana, Mugello, valli del Fiora e dell'Albegna, valle dell'Ombrone Grossetano, Romagna toscana, Valtiberina. Per queste stesse zone resta confermato il codice arancione emesso ieri e valido fino alla mezzanotte di oggi. Codice giallo, dalle 15 fino alla mezzanotte di domani, per Valdarno inferiore, Lunigiana, Serchio-Garfagnana-Lima e Serchio-Lucca. Sempre per queste zone è emesso un codice giallo per ghiaccio dalla mezzanotte di oggi fino alle 12 di domani.