Neve, scuole chiuse a Siena e Arezzo

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - Sono numerose le ordinanze dei sindaci per la chiusura delle scuole in vari comuni della Toscana a causa dell'allerta neve. Domani gli istituti rimarranno infatti chiusi a Siena, e in gran parte della provincia, e ad Arezzo. Nell'Aretino la neve sta cadendo sui passi di Casentino e Valtiberina che rappresentano una via alternativa alla E45 chiusa. Scuole chiuse domani anche a Sassetta, nel Livornese e sulle Colline metallifere, nei comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri, nel Grossetano. A causa delle precipitazioni nevose attese, il gestore della raccolta dei rifiuti Sei Toscana, che copre i comuni delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, comunica che potrebbero verificarsi disagi per la raccolta e il ritiro degli ingombranti. La Regione Toscana comunica che, rispetto alla nota precedentemente inviata, il Valdarno è escluso dalla lista dei territori per i quali è stato emesso codice arancione.