Camera commercio: a Firenze il Digital open day

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - Digitalizzare la propria impresa partendo da zero o aumentare le competenze digitali in poche ore è possibile. La Camera di Commercio di Firenze presenta mercoledì 23 gennaio il Digital Open Day, il primo evento dell'anno proposto dal PID, Punto Impresa Digitale e dal progetto Eccellenze in Digitale. Il 59% delle imprese fiorentine non ha adeguate competenze digitali, secondo le risposte ai nostri questionari di autovalutazione. Stiamo facendo di tutto per colmare questo divario, mettendo a disposizione consulenze gratuite e strumenti di marketing e amministrativi. "Oggi non esiste altra strada che investire nel digitale per continuare a stare sul mercato", dice Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio di Firenze. Dalle 10 alle 16 nell'area WorkinFlorence di piazza Mentana a gli imprenditori potranno usufruire delle consulenze gratuite dei digital promoter su web marketing, immergersi nelle tecnologie di impresa 4.0 con la dimostrazione dal vivo di stampa 3D e realtà virtuale, ottenere lo SPID, attivare il proprio cassetto digitale e ricevere informazioni sulla fatturazione elettronica. La partecipazione alle attività è totalmente gratuita e riservata alle aziende con sede legale e operativa nella città metropolitana di Firenze. Per prendere parte all'evento è preferibile la registrazione sul sito di Camera di Commercio di Firenze (http://www.fi.camcom.gov.it/digital-open-day/).

Entro marzo saranno anche riaperti i termini per ottenere i voucher utili a finanziare progetti di innovazione tecnologica all'interno delle aziende. A disposizione altri 444mila euro, dopo che l'anno scorso 130 aziende hanno richiesto oltre un milione di euro, con una media di stanziamento di 8.400 euro per impresa.(ANSA).