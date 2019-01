Basket: dal 14/2 Coppa Italia a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - "Torniamo" a Firenze "perché quella è l'onda che vogliamo seguire, speriamo di confermare se non migliorare ancora i risultati dello scorso anno". Lo ha detto il presidente della Lega serie A Egidio Bianchi a margine della presentazione della final eight di Coppa Italia (in programma a Firenze dal 14 febbraio), a Palazzo Vecchio. "Credo che quella di Firenze - ha continuato - sia una piazza particolarmente affamata di basket di vertice, speriamo che questo spettacolo aiuti la città in una prospettiva futura". Sulla final eight "l'obiettivo" è riempire "il Mandela Forum. I segnali sono positivi". Infine, una previsione su chi potrà alzare il trofeo: l'Olimpia Milano "è la favorita ma abbiamo visto che la final eight è una fucina di sorprese, vedremo cosa succederà".