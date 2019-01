Living lab del turismo della Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Sono partiti il 16 gennaio a Pisa gli incontri 'living lab' promossi per il progetto europeo Smart Destination - finanziato dal programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020 - che punta a sviluppare e testare un sistema tecnologico intelligente in cui vari operatori del settore turistico possano integrare in modo collaborativo dati e informazioni, su servizi e prodotti, provenienti da Toscana, Liguria, Sardegna e Côte d'Azur. Questo con l'intento di rispondere in modo competitivo alle richieste dei turisti.

Obiettivo finale di Smart Destination è quello di sostenere e rilanciare la competitività internazionale delle micro, piccole e medie imprese che appartengono alla filiera turistica transnazionale Italia-Francia.