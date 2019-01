Chiude 'Marina Abramovic' a Firenze,code

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Lunghe code di visitatori a Palazzo Strozzi a Firenze oggi per l'ultimo giorno dell'apertura al pubblico della mostra 'Marina Abramovic. The Cleaner'. Un copione che, si spiega dalla Fondazione Strozzi, si era ripetuto anche nei giorni scorsi. Alla fine sono stati oltre 4.000 i visitatori oggi. Complessivamente, nei quattro mesi dell'esposizione, sono stati invece 180.000 i viistatori, secondo quanto reso noto dal direttore della Fondazione Strozzi, Arturo Galansino, in un post su instagram col quale ringrazia Marina Abramovic per "l'esposizione da record", definendola uno dei più grandi successi tra le mostre ospitate a Palazzo Strozzi.