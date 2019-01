Samp, Giampaolo "per l'Europa è lunga"

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - "L'Europa? Ci siamo ma sarà una strada lunga sul filo dell'equilibrio: possono essere i dettagli a fare la differenza". Alla vigilia della gara con la Fiorentina, il tecnico della Samp Marco Giampaolo sa che può essere un match dagli spunti interessanti nella corsa per l'Europa League: c'è un posto disponibile e tante squadre di livello che aspirano a occuparlo, perciò "serve una mentalità ambiziosa ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che il livello di equilibrio è davvero alto".

Con i viola si vedrà il nuovo acquisto Luis Muriel, che fu con la Sampdoria dal 2015 al 2017 prima di passare al Siviglia: "E' stato bravissimo nel suo percorso di ricostruzione, ho un debole per lui" dice il tecnico. La formazione? a centrocampo Jankto, sulla trequarti Ramirez, in attacco Caprari e Quagliarella. Ma il Giampaolo non si fida della Fiorentina: "E' una squadra con tante individualità con un buon impatto fisico.

Ultimamente ha fatto buoni risultati ma noi siamo pronti a giocarcela alla pari".