Sci:in Toscana piste aperte nel week end

(ANSA) - PISTOIA, 18 GEN - Piste aperte nel fine settimana grazie alle nevicate di questi ultimi giorni in tutte le stazioni sciistiche della Toscana. Ad Abetone l'altezza neve va dai 15 ai 60 centimetri, e gli impianti aperti sono 13 su 17.

Aperti i collegamenti sci ai piedi Ovovia/Val di Luce con la pista Celina Seghi e la Seggiovia Val di Luce/Gomito e Ovovia/Pulicchio nei due sensi. Navetta Le Regine/Ovovia (A/R) nel week end. Aperti gli Snowpark del Pulicchio e in zona.

All'Amiata, invece,l' altezza neve va dai 5 ai 25 cm e gli impianti aperti sono 3 su 8. Aperte le sciovie Jolly e Asso di fiori. Nella zona Cutigliano/Doganaccia l'altezza neve varia dai 30 ai 50 cm con tutti gli impianti. La sciovia Faggio di Maria è aperta fino alla stazione intermedia. Aperti i collegamenti sci ai piedi tra le piste: Campo scuola, Pista 1 e 2 e Faggio di Maria. In Garfagnana l'altezza neve è tra i 20 e i 50 cm e gli impianti aperti sono tre su sei. Sono aperti due campi scuola in località Casone di Profecchia e un campo scuola a Careggine.