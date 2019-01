Saldi, prezzi gonfiati, multe Gdf Siena

(ANSA) - SIENA, 18 GEN - Nel primo giorno di saldi hanno gonfiato i prezzi al punto tale da renderli, dopo aver applicato la percentuale di sconto, identici a quelli praticati nei giorni precedenti. E' quanto accertato dalla Gdf in un negozio di accessori per abbigliamento della provincia di Siena. Altra irregolarità riscontrata è stata la mancata esposizione del prezzo originario e della percentuale di sconto applicata che deve essere sempre indicata. I titolari del negozio dovranno ora pagare una sanzione amministrativa da un minimo di 500 fino ad un massimo di 3mila euro, somma che verrà versata nelle casse del Comune dove ha sede l'attività commerciale. In una specifica attività di monitoraggio delle fiamme gialle in occasione dei saldi sono stati complessivamente 84 gli esercizi commerciali controllati nei comuni di tutta la provincia senese.