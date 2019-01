Pioli, Con la Samp sfida che vale molto

(ANSA) - FIRENZE, 18 GEN - Ricaricata dalla vittoria in Coppa Italia con il Torino, la Fiorentina troverà domenica al Franchi la Sampdoria. Sfida molto importante in ottica Europa. ''La squadra di Giampaolo è forte, gioca bene, ha elementi temibili come Quagliarella. C'è rispetto ma non paura, come tutte le squadre anch'essa ha punti deboli, noi vogliamo dare continuità al successo di coppa che ci ha trasmesso fiducia e convinzione - ha detto - Non sarà una partita decisiva ma di sicuro vale molto per noi". Un obiettivo che pare stare a cuore pure ai Della Valle come dimostrano gli acquisti di Muriel e dal prossimo campionato del giovane Traorè: ''Credo siano segnali importanti di programmazione", ha commentato Pioli che ha sorriso all'ipotesi di un ritorno di Badelj: "Tutti sanno la stima e l'affetto che ho per lui. Milan ha il mio numero ma ancora non ha chiamato".