203mila presenze a S.Maria Scala in 2018

(ANSA) - SIENA, 17 GEN - Nel 2018 sono state 203.274, in crescita del 29,20% rispetto all'anno precedente, le presenze di visitatori al complesso museale di Santa Maria della Scala a Siena. I visitatori del percorso museale permanente sono stati 169.218, e 34.057 quelli delle mostre temporanee con biglietto.

Il mese record, spiega una nota, è stato naturalmente agosto in cui si sono superati i 21 mila visitatori, ma è significativo che da marzo a ottobre si siano registrati sempre oltre 10mila ingressi e da aprile a settembre costantemente sopra quota 15 mila. Le visite dei residenti sono cresciute del 23,7% rispetto all'anno precedente. Sotto il profilo della proposta espositiva, il Santa Maria della Scala nel 2018 ha programmato 13 mostre temporanee (9 quelle del 2017), tutte prodotte direttamente o in partnership dal complesso museale.