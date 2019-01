Maltempo, codice giallo per piogge

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - Codice giallo per piogge domani in Toscana. Lo ha emesso la sala operativa unificata permanente della Regione per una perturbazione atlantica che interesserà la Toscana con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio, più frequenti sulle zone nord-occidentali e sul sud della regione, già a partire dalla serata di oggi sulla costa e le zone interne nord-occidentali. Cumulati medi significativi sono previsti nelle zone nord-ovest, del pistoiese e del grossetano. Cumulati massimi localmente più elevati sono previsti nelle zone di nord-ovest e sull'Appennino pistoiese, non significativi altrove. La neve è prevista attorno ai 1400-1500 metri di altitudine.