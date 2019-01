Leonardo, due 'nuovi' musei a Vinci

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - Altri due musei a Vinci (Firenze) dedicati a Leonardo. Oltre al Museo statale 'Leonardiano', la casa natale di Anchiano e villa del Ferrale, si aggiungeranno presto due realtà private che hanno siglato una partnership con il Comune. Una è il Museo Ideale di Leonardo da Vinci, che riapre dopo molti anni. Chiuso dal 2010 per problemi di infiltrazioni d'acqua, riaprirà i battenti il 12 aprile insieme a un altro museo, del tutto nuovo, denominato 'Leonardo e il rinascimento del vino'. Questa seconda iniziativa è promossa da Leonardo da Vinci spa, azienda vitivinicola. Entrambi i musei saranno diretti da Alessandro Vezzosi, studioso di Leonardo e già figura di riferimento del Museo Ideale. Vezzosi, non potendo disporre di questa struttura per i lavori, negli ultimi 8 anni ha organizzato mostre itineranti portando l'Ideale nel mondo. Le due iniziative rientrano tra le celebrazioni del 500/o anniversario della morte di Leonardo. Il 12 aprile le due inaugurazioni saranno legate dalla mostra 'Leonardo Vive'.