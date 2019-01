Fiorentina: visite per Traorè

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - Visite mediche oggi a Firenze per Hamed Junior Traorè, il centrocampista originario della Costa d'Avorio, classe 2000, che la Fiorentina ha acquistato dall'Empoli a titolo definitivo per 12 milioni più bonus. Dopo gli accertamenti di rito, Traorè è rientrato a Empoli dove resterà a giocare fino a giugno. Nel frattempo i viola stanno proseguendo la preparazione alla partita contro la Samp, in programma domenica al Franchi. Al momento Pioli ha tutta la rosa a disposizione: il rebus maggiore riguarda l'attacco, in particolare il dualismo fra Giovanni Simeone e Luis Muriel, uno dei grandi ex della partita. Nelle prossime ore, fra domani e venerdì, il gruppo viola attende la visita di Andrea Della Valle. La partita di domenica sarà preceduta, alle 11,30, dall'inaugurazione nei giardini di Campo di Marte (curva Fiesole) di un monumento realizzato in ricordo degli ultrà e di tutti i tifosi fiorentini scomparsi. A curare l'iniziativa il gruppo Unonoveduesei della curva Fiesole e l'Associazione tifosi fiorentini.