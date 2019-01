Riaperto al pubblico Orto botanico Siena

(ANSA) - SIENA, 14 GEN - Di nuovo aperto al pubblico da oggi l'Orto botanico dell'Università di Siena. la riapertura, si spiega, è avvenuta a seguito della conclusione di alcuni lavori di messa in sicurezza, resi necessari a causa del forte maltempo del 29 ottobre che aveva provocato danni agli alberi e al tetto dell'edificio che ospita il dipartimento di Scienze della vita.

L'Orto, situato in via Mattioli, all'interno delle antiche mura della città, "in una organizzazione tipica - si spiega - dei giardini ottocenteschi italiani conserva oltre 2000 specie vegetali, da quelle mediterranee dell'ambiente toscano alle più originali provenienti da paesi esotici".