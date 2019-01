Fuma durante ossigenoterapia, ustionata

(ANSA) - PIEVE SANTO STEFANO (AREZZO), 14 GEN - Ha acceso una sigaretta durante una seduta di ossigenoterapia e si è ustionata il volto e le vie aeree. E' successo a una 72enne, ospite di una struttura residenziale a Pieve Santo Stefano intorno alle 8:30.

La donna è stata immediatamente soccorsa, sul posto sono arrivate ambulanza e l'automedica. I sanitari del 118, valutate le sue condizioni, hanno deciso il trasferimento in una struttura specializzata ed è così stato attivato l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato la 72enne all'ospedale di Careggi a Firenze, in codice giallo. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica esatta dell'accaduto.