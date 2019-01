Azzurre: a Coverciano primo raduno 2019

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Primo raduno del 2019 per la Nazionale femminile di calcio guidata da Milena Bertolini. Le azzurre sono in ritiro nel Centro tecnico di Coverciano da ieri sera per preparare le amichevoli contro il Cile venerdì a Empoli alle 18 e contro il Galles martedì 22 gennaio a Cesena, con lo stesso orario. Si tratta dei primi test di preparazione in vista del grande appuntamento a giugno: i Campionati del mondo che si disputeranno in Francia, ai quali l'Italia parteciperà dopo un'assenza di 20 anni. Per problemi fisici hanno dovuto dare forfait per questo raduno il portiere della Juventus Laura Giuliani e la centrocampista del Milan, Lisa Alborghetti, sostituite dal portiere dell'Inter, Katja Schroffenegger, e dalla centrocampista del Tavagnacco, Marta Mascarello, quest'ultima alla prima chiamata con la Nazionale maggiore. Le azzurre si alleneranno a Coverciano fino a mercoledì, il giorno dopo svolgeranno la rifinitura nello stadio Castellani a Empoli.